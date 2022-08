Europei di nuoto, l’Italia si tinge d’oro a Roma: tutte le medaglie degli azzurri (Di venerdì 12 agosto 2022) La Capitale si tinge d’oro grazie agli Euopei di nuoto, che stanno regalando agli atleti italiani grandi successi e soddisfazioni. Per comprendere il trend positivo basta osservare il medagliere delll’attesa kermesse: l’Italia è al primo posto con 5 ori, seguita dall’Ucraina con 2 e dall’Ungheria con 1. Gli azzurri hanno guadagnato pure 5 argenti e 1 bronzo. Oggi la giornata è stata di quelle da ricordare: prima l’oro di Margherita Panziera nei 200 dorso, poi quello di Thomas Ceccon nei 50 farfalla e quello (quasi scontato) di Nicolò Martinenghi nei 100 rana. Argento invece per Federico Poggio. Oro anche per Giorgio Minisini nel solo tecnico maschile e argento per Linda Cerruti nel solo tecnico femminile (entrambi nuoto artistico). Secondo posto anche per le ragazze ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) La Capitale sigrazie agli Euopei di, che stanno regalando agli atleti italiani grandi successi e soddisfazioni. Per comprendere il trend positivo basta osservare ilre delll’attesa kermesse:è al primo posto con 5 ori, seguita dall’Ucraina con 2 e dall’Ungheria con 1. Glihanno guadagnato pure 5 argenti e 1 bronzo. Oggi la giornata è stata di quelle da ricordare: prima l’oro di Margherita Panziera nei 200 dorso, poi quello di Thomas Ceccon nei 50 farfalla e quello (quasi scontato) di Nicolò Martinenghi nei 100 rana. Argento invece per Federico Poggio. Oro anche per Giorgio Minisini nel solo tecnico maschile e argento per Linda Cerruti nel solo tecnico femminile (entrambiartistico). Secondo posto anche per le ragazze ...

