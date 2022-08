Europei di nuoto | L' Italia fa il pieno di medaglie | solo oggi 5 ori e 3 argenti

(Di venerdì 12 agosto 2022) Si può prendere il largo in una piscina? Si può, si può. Con una squadra come quella azzurra si può. Ilre si era impennato fin dal primo pomeriggio nelle acque del syncro con l'oro di Giorgio ...

Eurosport_IT : ?????? DUE AZZURRI SUL PODIOOOO!! ?????? In 4’10?60 Alberto Razzetti conquista l’oro agli europei di nuoto mentre con 3?… - fanpage : OROOOOOO! L'Italia per la prima volta sul gradino più alto del podio agli Europei di Nuoto 2022. GRANDISSIMO, ALBER… - FBiasin : Più che gli Europei di nuoto sembrano gli Assoluti. Impressionanti. #Roma2022 - MaximilianDolce : RT @Michele_Anzaldi: Rai2 interrompe gli Europei di Nuoto di Roma e manda il Tg2 mentre l'Italia vince oro e argento nei 100 rana maschili:… - manuferra01 : RT @VVezzali: Pokerissimo!?????????? A #roma22 l’Italnuoto trionfa con le vittorie storiche di Minisini, nella prima volta del Solo Tecnico masc… -

Non è una che nasconde le emozioni: "Quanti pianti" ricorda del quinto posto nei 1500 ai Mondiali di Budapest . Ma allo stesso tempo, tra le Olimpiadi di Tokyo e il campionato in Ungheria, Simona ...Nemmeno 5 minuti dal via delle finali didi giornata e la 27enne veneta Margherita Panziera ha confermato la sua supremazia assoluta nei 200 dorso, andando a conquistare il suo terzo titolo ...ROMA (ITALPRESS) – Simona Quadarella conquista la medaglia d’oro negli 800 metri stile libero agli Europei di nuoto in corso a Roma, al Foro Italico. L’azzurra lotta con la tedesca Isabel Marie Gose ...Medaglie d'argento per Linda Cerruti, Federico Poggio e le ragazze del nuoto artistico nella specialità highlight.