Europei di nuoto 2022, argento per Linda Cerruti nel Solo Tecnico: quinta medaglia per l'Italia (Di venerdì 12 agosto 2022) Altro giorno altra medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto a Roma. Allo stadio Nicola Pietrangeli, dove vanno in scena le prove di artistico, è arrivata la seconda medaglia nella disciplina e la quinta di questa rassegna continentale per i colori azzurri. Merito di Linda Cerruti che ha conquistato l'argento nel Solo Tecnico. La ligure ha chiuso la prova con 90.0156 punti ed è stata superata Solo dalla campionessa mondiale in carica, Marta Fiedina. L'ucraina ha ottenuto 92.6394, punteggio irraggiungibile per tutte le avversarie. Il bronzo è andato all'austriaca Anna-Maria Alexandri con 90.015. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

