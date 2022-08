Eurobasket Roma | anche il Coni boccia il ricorso

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 agosto 2022) – La società attende le motivazioni per poter ricorrere al Tar – A seguito delpresentato riguardo alla mancata ammissione alla Serie A2 2022/23 dell’, riferisce una nota della società sportiva, oggi è arrivata la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport del, che lo ha rigettato. La società, stupita dall’esito ricevuto, annuncia di restare in attesa delle motivazioni per poter procedere così il prima possibile con ilal TAR.