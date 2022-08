Etiopia | completato il terzo riempimento della diga che spaventa Egitto e Sudan Il premier | «Nilo dono di Dio agli etiopi»

(Di venerdì 12 agosto 2022) Ladel Gran Rinascimento etiope (Gerd) sulAzzurro è arrivata al suo. A dichiararlo è proprio il Paese del Corno d’Africa, che prosegue nelle sue operazioni nonostante l’opposizione dell’, e del, che vela loro disponibilità d’acqua dolce calare a causa dell’infrastruttura. Già ieri era stata annunciato l’inizioproduzione di energia idroelettrica tramite lo sbarramento. «Oggi, come vedete dietro di me, ilè completo» ha dichiarato il primo ministro di Abiy Ahmed alla televisione nazionale etiope. «Ilè undi Dio che ci è stato dato affinché gline usufruissero», ha aggiunto. ...

L'Etiopia ha dichiarato di aver completato il terzo riempimento della diga del Gran Rinascimento etiope (Gerd) sul Nilo Azzurro, progetto da 4,2 miliardi di dollari la cui costruzione coinvolge il ...