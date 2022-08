Ermal Meta, il racconto della tappa toscana del suo tour estivo 2022 (Di venerdì 12 agosto 2022) Vi raccontiamo la tappa toscana del tour estivo di Ermal Meta che ha deciso di presentarsi in una veste elettronica per far scatenare il pubblico Ermal Meta di scena nel giardino della Villa Bertelli di Forte dei Marmi per una delle date del suo tour estivo 2022 in cui torna ad abbracciare il pubblico prima del tour nei teatri previsto per la primavera 2023. Il cantautore albanese presenta un live energico e sceglie di dare una veste elettronica ai suoi brani con degli arrangiamenti nuovi che puntano a far battere le mani agli spettatori. In scaletta i suoi più grandi successi, dalle ballate fino ai pezzi più sociali, insieme ai pezzi dell’ultimo disco Non abbiamo ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 12 agosto 2022) Vi raccontiamo ladeldiche ha deciso di presentarsi in una veste elettronica per far scatenare il pubblicodi scena nel giardinoVilla Bertelli di Forte dei Marmi per una delle date del suoin cui torna ad abbracciare il pubblico prima delnei teatri previsto per la primavera 2023. Il cantautore albanese presenta un live energico e sceglie di dare una veste elettronica ai suoi brani con degli arrangiamenti nuovi che puntano a far battere le mani agli spettatori. In scaletta i suoi più grandi successi, dalle ballate fino ai pezzi più sociali, insieme ai pezzi dell’ultimo disco Non abbiamo ...

