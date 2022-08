Equitazione | Mondiali 2022 | parte bene la prova a squadre dell’Italia nel para dressage Morganti spinge le compagne

RSIsport : ?????? Equitazione, Mondiali di Herning 20h55 Salto a squadre - SLN_Magazine : Equitazione, ai Mondiali di Herning bronzo Italia per il pas de deux del volteggio. Leggi l'articolo cliccando qui… - News24Italy : #Mondiali di equitazione, sono padovane le prime medaglie: colpaccio della coppia Greggio-Zanella - novasocialnews : Seconda medaglia ai Mondiali di equitazione di Herning, Morganti d'argento nel paradressage… - zazoomblog : Equitazione oggi Mondiali salto 2022: orari 11 agosto programma tv streaming italiani in gara - #Equitazione… -

... oltre agli European Championships ed agli Europei di nuoto, saranno di scena diversi sport: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 di Montreal e WTA 1000 di Toronto, l'con idi ...In virtù del risultato odierno l'Italia non sarà della partita nella Finale di domani , dove verranno assegnate le medaglie. In testa alla classifica a squadre c'è invece sempre la Svezia che, al ...Rebecca Greggio e Davide Zanella sono i primi italiani a conquistare una medaglia ai mondiali di equitazione di Herning.Afferma Luca Zaia: «Auguro a Rebecca e Davide di scalare il prima possibile quel podio perché eccellono in una disciplina poco nota ma assolutamente spettacolare, e tecnicamente difficile, come il vol ...