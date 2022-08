Elon Musk sta per lanciare un nuovo social che potrebbe chiamarsi X (Di venerdì 12 agosto 2022) Cinque mesi dopo l’exploit su Twitter Elon Musk ha ancora voglia di possedere un social network. Dopo la querelle che ha portato il fondatore di Tesla ad offrire 44 miliardi di dollari per comprare Twitter per poi ripensarci - additando il social di non controllare a fondo il numero di bot tra i propri utenti - Musk è tornato alla carica ipotizzando la creazione di un nuovo social raggiungibile alla pagina X.com. Nel corso di una discussione con i propri follower in cui il miliardario statunitense giustificava la vendita di azioni Tesla per il valore di 6,9 miliardi di dollari - «Nel caso (speriamo improbabile) che Twitter costringa questo accordo a chiudersi e che alcuni partner azionari non si facciano avanti, è importante evitare una vendita d'emergenza di azioni ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 12 agosto 2022) Cinque mesi dopo l’exploit su Twitterha ancora voglia di possedere unnetwork. Dopo la querelle che ha portato il fondatore di Tesla ad offrire 44 miliardi di dollari per comprare Twitter per poi ripensarci - additando ildi non controllare a fondo il numero di bot tra i propri utenti -è tornato alla carica ipotizzando la creazione di unraggiungibile alla pagina X.com. Nel corso di una discussione con i propri follower in cui il miliardario statunitense giustificava la vendita di azioni Tesla per il valore di 6,9 miliardi di dollari - «Nel caso (speriamo improbabile) che Twitter costringa questo accordo a chiudersi e che alcuni partner azionari non si facciano avanti, è importante evitare una vendita d'emergenza di azioni ...

