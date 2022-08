Elodie, la hit Tribale diventa il brano più trasmesso dalle radio (Di venerdì 12 agosto 2022) Il nuovo singolo di Elodie Tribale raggiunge la vetta della classifica airplay italiana e diventa il brano più trasmesso dalle radio in questa settimana Tribale, il singolo di Elodie certificato già oro, raggiunge la vetta della classifica airplay italiana e diventa il brano più trasmesso dalle radio in questa settimana. Tribale è l’estate targata Elodie, prodotta da ITACA e scritta da Federica Abbate e Jacopo Ettorre con la stessa Elodie. Il videoclip è stato diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv in collaborazione con Anemone Film. È il settimo singolo consecutivo dell’artista a ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 12 agosto 2022) Il nuovo singolo diraggiunge la vetta della classifica airplay italiana eilpiùin questa settimana, il singolo dicertificato già oro, raggiunge la vetta della classifica airplay italiana eilpiùin questa settimana.è l’estate targata, prodotta da ITACA e scritta da Federica Abbate e Jacopo Ettorre con la stessa. Il videoclip è stato diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv in collaborazione con Anemone Film. È il settimo singolo consecutivo dell’artista a ...

