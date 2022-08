Elly Schlein candidata: "il vero avversario è l'indifferenza" (Di venerdì 12 agosto 2022) Già eurodeputata, poi candidata alle regionali in Emilia Romagna dove prese più preferenze di chiunque altro nella storia, così che il presidente Stefano Bonacini l'aveva scelta come vicepresidente. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) Già eurodeputata, poialle regionali in Emilia Romagna dove prese più preferenze di chiunque altro nella storia, così che il presidente Stefano Bonacini l'aveva scelta come vicepresidente. ...

repubblica : Elezioni 2022, Elly Schlein: 'In campo contro la destra ipocrita. Meloni dica che non ci saranno fascisti nelle sue… - rep_parma : Elezioni 2022, Elly Schlein: 'In campo contro la destra ipocrita. Meloni dica che non ci saranno fascisti nelle sue… - PierinaMeravig2 : Elezioni, Elly Schlein: 'In campo contro la destra ipocrita. Meloni dica che non ci saranno fascisti nelle sue list… - ganjamanxxx1 : RT @RafBigCat: Vi prego non fate passare Elly Schlein per Rosa Luxemburg perché prima di tutto non ne ha le capacità e poi una che sta papp… - adatit1 : RT @RafBigCat: Vi prego non fate passare Elly Schlein per Rosa Luxemburg perché prima di tutto non ne ha le capacità e poi una che sta papp… -