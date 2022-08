Elisabetta Gregoraci spiazza tutti: "Mi riconoscete?", ecco la FOTO (Di venerdì 12 agosto 2022) Elisabetta Gregoraci si presenta ai propri fan in una veste del tutto nuova. La conduttrice continua il racconto della sua estate in vacanza sui social, sfidando i fan a riconoscerla con le mise più svariate. Oggi, la showgirl ha esordito con uno scatto che la vede quasi del tutto coperta. Elisabetta Gregoraci è una ex modella molto conosciuta per i motivi più svariati. Alcuni la conoscono per i suoi lavori da ex modella e per il suo esordio da showgirl. Altri, invece, hanno conosciuto Elisabetta Gregoraci nel momento in cui ha sposato l'imprenditore Flavio Briatore. Si tratta di uno dei matrimoni più chiacchierati anche se ora i due non sono più insieme. Infatti, Briatore e Gregoraci hanno deciso di separarsi nel 2017 senza rilasciare particolari dichiarazioni. I ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 12 agosto 2022)si presenta ai propri fan in una veste del tutto nuova. La conduttrice continua il racconto della sua estate in vacanza sui social, sfidando i fan a riconoscerla con le mise più svariate. Oggi, la showgirl ha esordito con uno scatto che la vede quasi del tutto coperta.è una ex modella molto conosciuta per i motivi più svariati. Alcuni la conoscono per i suoi lavori da ex modella e per il suo esordio da showgirl. Altri, invece, hanno conosciutonel momento in cui ha sposato l'imprenditore Flavio Briatore. Si tratta di uno dei matrimoni più chiacchierati anche se ora i due non sono più insieme. Infatti, Briatore ehanno deciso di separarsi nel 2017 senza rilasciare particolari dichiarazioni. I ...

