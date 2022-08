Elezioni Sicilia 2022, Fi propone tre nomi e Fdi converge su Schifani (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Via libera da parte di Fdi a Renato Schifani, ex presidente del Senato, e attuale senatore azzurro per la candidatura alla regione Sicilia. Sul tavolo di Giorgia Meloni dopo il no espresso a Stefania Prestigiacomo, sono arrivati in mattinata tre nomi proposti da Berlusconi, tra cui quello di Schifani, quello di Gianfranco Micciché e quello di un esterno. “Non essendo riusciti a far convergere tutta la coalizione sul presidente uscente Musumeci – spiega all’AdnKronos Ignazio La Russa – Giorgia Meloni ha accolto la proposta di Silvio Berlusconi di individuare un nome tra una rosa a tre. Schifani “in qualità di ex Presidente del Senato, ha mostrato nel suo ruolo istituzionale essere al di sopra dei partiti, per amore della coalizione”. “Per Giorgia Meloni – puntualizza ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Via libera da parte di Fdi a Renato, ex presidente del Senato, e attuale senatore azzurro per la candidatura alla regione. Sul tavolo di Giorgia Meloni dopo il no espresso a Stefania Prestigiacomo, sono arrivati in mattinata treproposti da Berlusconi, tra cui quello di, quello di Gianfranco Micciché e quello di un esterno. “Non essendo riusciti a farre tutta la coalizione sul presidente uscente Musumeci – spiega all’AdnKronos Ignazio La Russa – Giorgia Meloni ha accolto la proposta di Silvio Berlusconi di individuare un nome tra una rosa a tre.“in qualità di ex Presidente del Senato, ha mostrato nel suo ruolo istituzionale essere al di sopra dei partiti, per amore della coalizione”. “Per Giorgia Meloni – puntualizza ...

