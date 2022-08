Elezioni, Letta: possibile influenza straniera su voto, mi preoccupa (Di venerdì 12 agosto 2022) "Sì, assolutamente, mi preoccupano" le possibili influenze di potenze straniere come la Russia nelle Elezioni del 25 settembre. "La nostra elezione è una elezione importante per l'Europa, per l'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) "Sì, assolutamente, mino" le possibili influenze di potenze straniere come la Russia nelledel 25 settembre. "La nostra elezione è una elezione importante per l'Europa, per l'...

CarloCalenda : In questo caso il bello della politica è la prevedibilità. Il ?@pdnetwork? si alleerà con i 5S un minuto dopo le el… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Berlusconi: 'Spero che la riforma costituzionale sul presidenzialismo si farà', e se si farà 'Matta… - fattoquotidiano : Elezioni, Renzi prende in giro Letta: “Se va alla Nato tempo sei mesi e i russi arrivano in Portogallo” - Tribonacci1 : RT @SicilianoSum: La #crisidigoverno è dedicata anche ai portuali di #Trieste e alla loro resistenza. Ci ricorderemo alle prossime elezioni… - S_soldato_Maria : RT @valy_s: Quindi… Per il segr. #PD #Letta le dimissioni di #Mattarella sono un PERICOLO per il Paese.. come lo è stata la caduta di #Drag… -