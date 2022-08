Elezioni: Letta, 'non abbiamo imbarcato Di Maio' (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago (Adnkronos) - "Non abbiamo imbarcato Di Maio, abbiamo fatto un'alleanza con partiti diversi e ognuno si candida con le sue liste". Lo ha detto Enrico Letta al sito della Stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago (Adnkronos) - "NonDifatto un'alleanza con partiti diversi e ognuno si candida con le sue liste". Lo ha detto Enricoal sito della Stampa.

CarloCalenda : In questo caso il bello della politica è la prevedibilità. Il ?@pdnetwork? si alleerà con i 5S un minuto dopo le el… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Berlusconi: 'Spero che la riforma costituzionale sul presidenzialismo si farà', e se si farà 'Matta… - fattoquotidiano : Elezioni, Renzi prende in giro Letta: “Se va alla Nato tempo sei mesi e i russi arrivano in Portogallo” - blogsicilia : ?? #elezioni2022 - #Letta contro il #presidenzialismo in #Italia. 'Errore profondo'. Cos'ha detto il segretario del… - davegiramondo : Esimio @GuidoCrosetto, se @GiorgiaMeloni perderà le elezioni non sarà per merito di #Letta, ma di #Salvini e… -