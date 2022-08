Elezioni: Letta, 'fortissima preoccupazione per passato ma anche per relazioni Ue Meloni' (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago (Adnkronos) - "E' evidente che esiste una fortissima preoccupazione legata non soltanto al passato, noi non facciamo una campagna elettorale sul fascismo, ma per i valori di quel partito che sono legati all'oggi. In Europa le relazioni della Meloni su basano su quattro interlocutori: Orban, il Pis polacco, Vox e la Le Pen". Lo ha detto Enrico Letta al sito della Stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago (Adnkronos) - "E' evidente che esiste unalegata non soltanto al, noi non facciamo una campagna elettorale sul fascismo, ma per i valori di quel partito che sono legati all'oggi. In Europa ledellasu basano su quattro interlocutori: Orban, il Pis polacco, Vox e la Le Pen". Lo ha detto Enricoal sito della Stampa.

CarloCalenda : In questo caso il bello della politica è la prevedibilità. Il ?@pdnetwork? si alleerà con i 5S un minuto dopo le el… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Berlusconi: 'Spero che la riforma costituzionale sul presidenzialismo si farà', e se si farà 'Matta… - fattoquotidiano : Elezioni, Renzi prende in giro Letta: “Se va alla Nato tempo sei mesi e i russi arrivano in Portogallo” - Chiara7673 : RT @StefanoPutinati: Elezioni 2022 Pare che Letta abbia portato nel Campo Largo anche Compay Segundo, Paco Pena, Mario e Pippo Santonasta… - ledicoladelsud : Elezioni 2022, Letta: “Destra vuole sfasciare il sistema” -