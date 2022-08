Elezioni, Letta ammette di aver sbagliato su Meloni: Battuta infelice (Di venerdì 12 agosto 2022) Quella su Meloni “è stata una Battuta infelice, non ho problemi a dirlo. Parlando di corsa queste cose succedono. Avrei potuto usare maquillage o qualsiasi altro termine che può significare mascherare”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato a lastampa.it. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 agosto 2022) Quella su“è stata una, non ho problemi a dirlo. Parlando di corsa queste cose succedono. Avrei potuto usare maquillage o qualsiasi altro termine che può significare mascherare”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, intervistato a lastampa.it. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

