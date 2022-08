Elezioni: Letta, 'alzare attenzione su rischio influenze esterne' (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago (Adnkronos) - "Ho già lanciato un messaggio di allerta, la nostra elezione è importantissima per l'Europa e l'Occidente e se il risultato fosse di quelli che fanno piacere a Putin, con i suoi amici Salvini e Berlusconi, sarebbe qualcosa su cui riflettere. Si deve alzare livello attenzione, sono fiducioso che i Servizi lo faranno, perchè non ci saranno influenze esterne". Lo ha detto Enrico Letta al sito della Stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago (Adnkronos) - "Ho già lanciato un messaggio di allerta, la nostra elezione è importantissima per l'Europa e l'Occidente e se il risultato fosse di quelli che fanno piacere a Putin, con i suoi amici Salvini e Berlusconi, sarebbe qualcosa su cui riflettere. Si develivello, sono fiducioso che i Servizi lo faranno, perchè non ci saranno". Lo ha detto Enricoal sito della Stampa.

