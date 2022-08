Elezioni | la sinistra punta sulla scuola | la destra sulla Patria

repubblica : Elezioni, Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro candidati con Sinistra Italiana e Verdi. Fratoianni: 'Orgoglioso' [di… - Agenzia_Ansa : Elezioni, Verdi e Sinistra Italiana candidano Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro. Lo hanno annunciato il segretari… - ilpost : Ilaria Cucchi e l’attivista sindacale Aboubakar Soumahoro si candideranno alle elezioni con Sinistra Italiana e Ver… - iltrumpo : La cosa veramente surreale è che tutti i micropartitini di sinistra o di centro sinistra che avranno aumentato dell… - Loredanataberl1 : RT @marco73rm: A sinistra sono disperati, sanno che perderanno le elezioni e non sanno più come fare.Tra fascismo,Putin,Orban...aspettiamoc… -

la Repubblica

Un terzo polo in vista delle prossimePolitiche del 25 settembre. Ieri, Carlo Calenda e Matteo Renzi hanno trovato un accordo per ...del Partito Democratico con alcuni partiti alla sua... penso che sarebbero necessarie le dimissioni del presidente Mattarella per andare alle... Allora è stata la, io avevo una sentenza di frode fiscale di 7 milioni, quando avevo pagato ... Elezioni, la fuga dei big di sinistra nel listino. A destra si punta sull'uninominale. Così si accendono le sfide nei collegi Si avvicina il giorno delle elezioni. I vari partiti hanno anche iniziato a presentare i loro programmi. La sinistra punta sulla scuola.Lo sostiene la nuova simulazione sui collegi uninominali del Rosatellum pubblicata oggi da YouTrend in collaborazione con Cattaneo Zanetto & Co ...