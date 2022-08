Elezioni, il deposito dei simboli al Viminale: c’è anche il “Sacro Romano Impero”. Iv e Azione insieme, il capo politico è Calenda (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono il Partito liberale Italiano, il Maie (Movimento associativo italiani all’estero) e il Sacro Romano Impero cattolico “e pacifista” i primi tre a depositare i simboli al Viminale per la tornata elettorale del 25 settembre. Al settimo posto nella fila al Viminale per la presentAzione dei simboli, ci sono Iv e Azione che corrono con un unico contrassegno. Il capo politico è Carlo Calenda. La Lega è al nono posto. Il vicepresidente del Senato Calderoli, diversamente dal solito, non ha fatto nottata con i militanti del Carroccio. In fila per il simbolo c’è anche Clemente Mastella. L’attuale sindaco di Benevento si definisce «l’ultimo erede dei valori della Democrazia ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono il Partito liberale Italiano, il Maie (Movimento associativo italiani all’estero) e ilcattolico “e pacifista” i primi tre a depositare ialper la tornata elettorale del 25 settembre. Al settimo posto nella fila alper la presentdei, ci sono Iv eche corrono con un unico contrassegno. Ilè Carlo. La Lega è al nono posto. Il vicepresidente del Senato Calderoli, diversamente dal solito, non ha fatto nottata con i militanti del Carroccio. In fila per il simbolo c’èClemente Mastella. L’attuale sindaco di Benevento si definisce «l’ultimo erede dei valori della Democrazia ...

