Elezioni, Gelmini: 'Doveroso tenere il presidente Mattarella fuori dalle polemiche politiche' (Di venerdì 12 agosto 2022) Maria Stella Gelmini se la prende con il suo ex capo di partito Silvio Berlusconi, sottolineando come la sua uscita sulle future dimissioni di Mattarella sia del tutto fuori luogo. 'Il presidente ... Leggi su globalist (Di venerdì 12 agosto 2022) Maria Stellase la prende con il suo ex capo di partito Silvio Berlusconi, sottolineando come la sua uscita sulle future dimissioni disia del tuttoluogo. 'Il...

Corriere : Gelmini: «L’alleanza con il Pd non cancella le differenze con la sinistra, è nato un nuovo bipolarismo» - ignaziore : RT @napam_51: MA CHI PUÒ VOTARE UNA TIZIA CHE FACENDO IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTERUZIONE CREDEVA CHE AVESSERO FATTO UNA GALLERIA DALL'A… - napam_51 : RT @napam_51: MA CHI PUÒ VOTARE UNA TIZIA CHE FACENDO IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTERUZIONE CREDEVA CHE AVESSERO FATTO UNA GALLERIA DALL'A… - napam_51 : MA CHI PUÒ VOTARE UNA TIZIA CHE FACENDO IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTERUZIONE CREDEVA CHE AVESSERO FATTO UNA GALLE… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: 'A chi porteremo via i voti' #TerzoPolo Gelmini avvisa gli ex alleati #12agosto -