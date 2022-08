Elezioni: Carretta (Azione), 'Berlusconi? Moderati stufi di questo modo di fare politica' (Di venerdì 12 agosto 2022) Milano, 12 ago.(Adnkronos) - Silvio Berlusconi "non è nuovo a questo genere di uscite e credo sinceramente che gli elettori Moderati si siano stufati di questo modo di fare politica". Così il segretario regionale di Azione e consigliere della Lombardia Niccolò Carretta risponde alle affermazioni del leader di Forza Italia sul presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Dopo aver cacciato Draghi da Palazzo Chigi, ora vuole accompagnare alla porta il presidente Mattarella, che con grande senso di responsabilità ha accettato un secondo mandato per incapacità del Parlamento", osserva Carretta aggiungendo: "Noi abbiamo bisogno di una nuova politica e di un Parlamento che segni un punto di svolta con la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Milano, 12 ago.(Adnkronos) - Silvio"non è nuovo agenere di uscite e credo sinceramente che gli elettorisi siano stufati didi". Così il segretario regionale die consigliere della Lombardia Niccolòrisponde alle affermazioni del leader di Forza Italia sul presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Dopo aver cacciato Draghi da Palazzo Chigi, ora vuole accompagnare alla porta il presidente Mattarella, che con grande senso di responsabilità ha accettato un secondo mandato per incapacità del Parlamento", osservaaggiungendo: "Noi abbiamo bisogno di una nuovae di un Parlamento che segni un punto di svolta con la ...

CarrettaNiccolo : RT @Bergamonews: Elezioni, @CarrettaNiccolo : 'Pronto per il 25 settembre. Poi le Regionali'. E forse anche il terzo tempo - BergamoNews ht… - Bergamonews : Elezioni, @CarrettaNiccolo : 'Pronto per il 25 settembre. Poi le Regionali'. E forse anche il terzo tempo - Bergamo… - portaluppiluigi : #elezionipolitiche2022. ?@Azione_it? Gli avvenimenti politici degli ultimi giorni ci impongono più di una rifles… - CarrettaNiccolo : Politica è responsabilità e disponibilità. La sfida è tra chi vuole il bene del Paese e chi no. Intervista comple… - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: Il Consigliere della Lombardia e Segretario Regionale di Azione Niccolò Carretta commenta così l’accordo elettorale de… -