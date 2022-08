Elezioni, Boschi: “Draghi di nuovo premier dopo il voto? Ce lo auguriamo. Parole di Berlusconi su Mattarella irresponsabili” (Di venerdì 12 agosto 2022) “Mario Draghi di nuovo presidente del Consiglio dopo le Elezioni? Ce lo auguriamo“, così Maria Elena Boschi (Italia Viva), nel corso della trasmissione 24 Mattino Estate di Irene Zerbini e Nicola Filippone (Radio 24). “Il nostro obiettivo – ha spiegato Boschi – è fermare l’avanzata del centrodestra, in vantaggio nei sondaggi, ed evitare un governo guidato da Meloni e Salvini. Se gli italiani ci daranno fiducia, quindi ad evitare che vinca il polo di sinistra o il polo di destra, ci saranno le condizioni per convincere Draghi a tornare e a portare avanti il suo lavoro”. Interpellata sulle affermazioni di Silvio Berlusconi sul presidente della Repubblica Mattarella, l’esponente di Italia Viva ha sottolineato: “Mi pare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) “Mariodipresidente del Consigliole? Ce lo“, così Maria Elena(Italia Viva), nel corso della trasmissione 24 Mattino Estate di Irene Zerbini e Nicola Filippone (Radio 24). “Il nostro obiettivo – ha spiegato– è fermare l’avanzata del centrodestra, in vantaggio nei sondaggi, ed evitare un governo guidato da Meloni e Salvini. Se gli italiani ci daranno fiducia, quindi ad evitare che vinca il polo di sinistra o il polo di destra, ci saranno le condizioni per convincerea tornare e a portare avanti il suo lavoro”. Interpellata sulle affermazioni di Silviosul presidente della Repubblica, l’esponente di Italia Viva ha sottolineato: “Mi pare ...

GianlucaCasponi : @LucaBizzarri @matteosalvinimi Quindi facciamo che vi dissociate già adesso dai boschi di braccia tese che crescera… - ParliamoDiNews : Incendi in Gironda, le fiamme divorano i boschi in Francia: evacuate migliaia di persone #MomentoSabbatico… - FrancescoDAng67 : @GuidoCrosetto @pietroraffa Vedremo la sera della vittoria alle elezioni il discorso sopra boschi di braccia tese.... - Gazzettino : Carfagna, Raggi, Boschi: fattore donna. In prima linea o dietro le quinte: saranno elezioni al femminile - lacittanews : Ciao maschio, non ancora. Però, è la donna forte la star di questa campagna elettorale e probabilmente della stagio… -