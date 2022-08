Elezioni, Attilio Fontana non si candida alle politiche (Di venerdì 12 agosto 2022) Attilio Fontana ha fatto un doppio importante annuncio sulla sua pagina Facebook. Il governatore della Lombardia ha escluso una sua candidatura per le prossime Elezioni politiche del 25 settembre per concentrarsi e concorrere ancora alla Regione. Il governatore della Lombardia Attilio Fontana con un post sulla sua pagina Facebook ha fatto un importante doppio annuncio. Il primo riguarda le prossime Elezioni del 25 settembre. Infatti, Fontana ha escluso una sua possibile candidatura alle politiche per poter continuare ancora come presidente della Regione: “Non sarò candidato alle Elezioni politiche per questa ragione. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 12 agosto 2022)ha fatto un doppio importante annuncio sulla sua pagina Facebook. Il governatore della Lombardia ha escluso una suatura per le prossimedel 25 settembre per concentrarsi e concorrere ancora alla Regione. Il governatore della Lombardiacon un post sulla sua pagina Facebook ha fatto un importante doppio annuncio. Il primo riguarda le prossimedel 25 settembre. Infatti,ha escluso una sua possibileturaper poter continuare ancora come presidente della Regione: “Non saròtoper questa ragione. ...

