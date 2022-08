Elezioni 2022 | Renzi | “Chiuso programma Italia Viva-Azione”

(Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – “Stanottehannoilinsieme dopo 14 ore di verifica finale sui testi. Nelle prossime ore, riuniremo via Zoom i responsabili sul territorio diper chiedere a tutti di abbandonare ogni forma di polemica e mettersi pancia a terra al lavoro”. Lo scrive il leader di Iv, Matteo, che sulla sua e news commenta l’intesa elettorale raggiunta ieri cone conferma che si ricandiderà al Senato, in diverse circoscrizioni. “Per costruire una casa nuova – scrive riferendosi al sodalizio Iv-– ci vuole un pizzico di follia, e quella non manca. Ci vuole l’entusiasmo, che in queste settimane è stato addirittura straripante. E ci vuole anche tanta ...

fattoquotidiano : La7, quando Calenda disse: “Mai con Renzi, va a guadagnare soldi in Arabia mentre è pagato dagli italiani. Alle pro… - Agenzia_Ansa : FLASH | Elezioni 2022, Renzi-Calenda: accordo definito, a breve l'annuncio. #ANSA - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Berlusconi: 'Spero che la riforma costituzionale sul presidenzialismo si farà', e se si farà 'Matta… - Open_gol : La replica a Berlusconi dopo la proposta di approvare la riforma costituzionale e chiedere all’attuale titolare del… - SLN_Magazine : Elezioni 2022, Raggi: 'Subito regole chiare per parlamentarie M5S'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -

L'Indro

I PARTITI SFILANO AL VIMINALE: DA OGGI LA PRESENTAZIONE DEI SIMBOLI PER LEÈ cominciata oggi alle ore 8 la tradizionale "sfilata" al Viminale per la presentazione e il deposito dei simboli dei partiti che participeranno allePolitiche: la corsa ...politiche, Gianfranco Rotondi sosterrà Giorgia Meloni premier 'In ordine alle voci che mi danno candidato di qua o di la', ringrazio i giornalisti dell'attenzione ma debbo sommessamente ... Elezioni 2022: fateci vedere il futuro, che sarà di noi tra qualche anno — L'Indro Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Non c'è niente da fare: il Cav è sempre il Cav. Pur di litigare col Pd e rubare la scena alla Meloni val bene tirare il Quirinale dentro l'agone elettorale ...