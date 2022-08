Elettra Lamborghini nuovo look: la trasformazione della superstar (Di venerdì 12 agosto 2022) La esuberante conduttrice Elettra Lamborghini stupisce i suoi fan e appare completamente trasformata come mai prima. Elettra Lamborghini, l’ereditiera dell’omonima casa automobilistica di bolidi a 4 ruote, stupisce ancora i fan e si rende irriconoscibile. Il look è completamente trasformato e sembra un’altra persona. L’occasione è stata offerta nel corso di una tournée in diverse città italiane. Il suo è stato un tour che si è esteso da Firenze fino a Gallipoli e in Sicilia, dove ha incontrato i fan con uno look innovativo e con outfit sempre più rivoluzionari e aggressivi. Elettra Lamborghini: la rivoluzione addosso Si è più volte detto di come Elettra Lamborghini ami stupire il suo pubblico, si in ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 12 agosto 2022) La esuberante conduttricestupisce i suoi fan e appare completamente trasformata come mai prima., l’ereditiera dell’omonima casa automobilistica di bolidi a 4 ruote, stupisce ancora i fan e si rende irriconoscibile. Ilè completamente trasformato e sembra un’altra persona. L’occasione è stata offerta nel corso di una tournée in diverse città italiane. Il suo è stato un tour che si è esteso da Firenze fino a Gallipoli e in Sicilia, dove ha incontrato i fan con unoinnovativo e con outfit sempre più rivoluzionari e aggressivi.: la rivoluzione addosso Si è più volte detto di comeami stupire il suo pubblico, si in ...

