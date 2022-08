Electricité de France | causa da 8 miliardi contro lo stato per il tetto alle tariffe energetiche Ma il colosso sta per essere nazionalizzato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 agosto 2022) A poche settimane dall’annuncio del governose ormai prossimo alla completa nazionalizzazione delenergetico Électricité de(di cui già deteneva una quota dell’84%), Edf intenta unapropriolo, chiedendo un risarcimento di 8,3di euro. A tanto ammontano, secondo la società, le perdite subite dopo l’estensione del price cap a cui il gigante energetico deve attenersi per compensare la sua posizione di monopolio. In pratica, sono stati assegnati a Edf altri 20 TWh (terawattora) da vendere per il 2022 a prezzo regolamentato (46,2 euro per Megawattora), in aggiunta ai precedenti 100 TWh (che vende a 42 euro). Obiettivo: tenere basse le bollette. Già all’inizio dell’anno, l’azienda era crollata di oltre il 20% alla borsa di ...