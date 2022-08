Effervescente il comparto telecomunicazioni in Italia +2 | 14%

Borsa Italiana

Slancio per l' indice del settore telecomunicazioni che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell' indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni . Il FTSE Italia ...Scambi in positivo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dalvendite al dettaglio europeo . Il FTSE Italia Retail ha aperto a 102.616,1 in crescita dello 0,73%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l' indice EURO STOXX Retail prosegue all'insegna ... Il comparto del commercio in Italia in territorio positivo (+0,73%), seduta effervescente per Netweek Scambi in positivo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dal comparto vendite al dettaglio europeo.Slancio per il comparto sanitario italiano che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso del comparto sanitario dell'Area Euro. Il FTSE Italia Health Care avvia a quota 245.481,8, con ...