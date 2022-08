Ecobonus 2022 moto e scooter elettrici: incentivi per 20 milioni di euro. Come usarli (Di venerdì 12 agosto 2022) Torna l’Ecobonus, gli incentivi per chi acquista moto o scooter elettrici, mezzi di trasporto quindi green e che strizzano l’occhio all’ambiente. Ecobonus 2022 moto e scooter, 30/7/2022 – Computermagazine.itIl governo ha deciso di destinare 20 milioni di euro per invogliare appunto i cittadini ad acquistare questi mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, così Come anticipato dall’onorevole Giuseppe Chiazzese, attraverso la sua pagina Facebook. “Assieme ai colleghi Luca Sut e Davide Crippa – ha scritto lo stesso politico sulla sua pagina ufficiale social – siamo riusciti a reperire 20 mln di € da destinare al fondo per l’acquisto di scooter e ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Torna l’, gliper chi acquista, mezzi di trasporto quindi green e che strizzano l’occhio all’ambiente., 30/7/– Computermagazine.itIl governo ha deciso di destinare 20diper invogliare appunto i cittadini ad acquistare questi mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, cosìanticipato dall’onorevole Giuseppe Chiazzese, attraverso la sua pagina Facebook. “Assieme ai colleghi Luca Sut e Davide Crippa – ha scritto lo stesso politico sulla sua pagina ufficiale social – siamo riusciti a reperire 20 mln di € da destinare al fondo per l’acquisto die ...

