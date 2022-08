EcoBonus 2022, in arrivo nuovi incentivi: come funzionano, importi, requisiti (Di venerdì 12 agosto 2022) In arrivo nuovi incentivi sull’EcoBonus. Secondo i nuovi dpcm, per il 2022 verrà innalzato del 50% il limite dei contributi previsti per l’acquisto di veicoli non inquinanti (elettrici e ibridi) nel caso in cui l’acquirente abbia un reddito inferiore a 30mila euro. Leggi anche: Buoni Spesa 2022: come funzionano, importi e come si richiedono EcoBonus 2022: le novità Il massimo dei contributi per l’acquisto di nuovi veicoli di categoria M1, omologati in classe non inferiore a Euro 6 e rientranti nella fascia di emissioni 0-20 g/km di CO2, sarà portato a 7.500 euro, nel caso di rottamazione. Senza rottamazione l’incentivo scende a 6.000 euro. Inoltre, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 agosto 2022) Insull’. Secondo idpcm, per ilverrà innalzato del 50% il limite dei contributi previsti per l’acquisto di veicoli non inquinanti (elettrici e ibridi) nel caso in cui l’acquirente abbia un reddito inferiore a 30mila euro. Leggi anche: Buoni Spesasi richiedono: le novità Il massimo dei contributi per l’acquisto diveicoli di categoria M1, omologati in classe non inferiore a Euro 6 e rientranti nella fascia di emissioni 0-20 g/km di CO2, sarà portato a 7.500 euro, nel caso di rottamazione. Senza rottamazione l’incentivo scende a 6.000 euro. Inoltre, ...

