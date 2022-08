Ecdc-Oms, oltre 17.500 casi Vaiolo scimmie nella regione europea (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos Salute) - Sono 17.897 i casi di Vaiolo delle scimmie identificati al 9 agosto in 41 Paesi e aree di tutta la regione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Di questi, 17.509 sono stati segnalati da... Leggi su today (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos Salute) - Sono 17.897 ididelleidentificati al 9 agosto in 41 Paesi e aree di tutta ladell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Di questi, 17.509 sono stati segnalati da...

DavideHauner : @susy962 @GuidoCrosetto @sbonaccini Indegni? Provi a fare il ferrotranviere senza l antitetanica Il GP testimoniava… - infoitestero : Vaiolo delle scimmie, Ecdc-Oms: “17.800 casi in Europa, il 99% uomini” - ParliamoDiNews : L’ECDC svuota il sacco e dice la verità | Butac - Bufale Un Tanto Al Chilo #CoVid19 @istsupsan #DavideZedda #ECDC… - bastbux : RT @Plus_aps: @Piolozzo @casseroBO Non so le altre, Plus ha concordato con il ministero azioni e modalità di comunicazione, in linea con OM… - Plus_aps : @Piolozzo @casseroBO Non so le altre, Plus ha concordato con il ministero azioni e modalità di comunicazione, in li… -