Ecco il gatto "più grande del mondo" che tutti scambiano per un cane

Yulia Minina ha lasciato gli utenti dei social a bocca aperta con i video del suo felino, un vero "gigante", conosciuto in rete come il "gatto più grande del mondo": "Kefir", razza Main Coon, che la ...

