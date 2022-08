Ecco il documento che inguaia Trump. Pubblichiamo il mandato con le tre ipotesi di reato, compreso lo spionaggio (Di venerdì 12 agosto 2022) Donald Trump è indagato dall’FBI per spionaggio. A confermarlo è la lettura dell’ordine di perquisizione della villa dell’ex presidente statunitense a Mar-a-Lago, anticipate da Politico, secondo cui l’ex presidente sarebbe indagato per spionaggio, oltre che per ostruzionismo nelle indagini. Nelle ultime ore gli avvocati di Trump hanno dato il via libera alla pubblicazione del mandato di perquisizione dell’Fbi. Il mandato di perquisizione è stato approvato da un giudice federale della Florida lo scorso 5 agosto, tre giorni prima dell’irruzione di lunedì. Il documento del tribunale dà tempo alle forze dell’ordine di eseguire la perquisizione fino al 19 agosto. Nel mandato viene indicato che gli agenti devono perquisire «l’Ufficio 45», in riferimento al ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 agosto 2022) Donaldè indagato dall’FBI per. A confermarlo è la lettura dell’ordine di perquisizione della villa dell’ex presidente statunitense a Mar-a-Lago, anticipate da Politico, secondo cui l’ex presidente sarebbe indagato per, oltre che per ostruzionismo nelle indagini. Nelle ultime ore gli avvocati dihanno dato il via libera alla pubblicazione deldi perquisizione dell’Fbi. Ildi perquisizione è stato approvato da un giudice federale della Florida lo scorso 5 agosto, tre giorni prima dell’irruzione di lunedì. Ildel tribunale dà tempo alle forze dell’ordine di eseguire la perquisizione fino al 19 agosto. Nelviene indicato che gli agenti devono perquisire «l’Ufficio 45», in riferimento al ...

guiodic : RT @Open_gol: ?? Ecco il documento che inguaia Trump. Pubblichiamo il mandato con le tre ipotesi di reato, compreso lo spionaggio https://t.… - Open_gol : ?? Ecco il documento che inguaia Trump. Pubblichiamo il mandato con le tre ipotesi di reato, compreso lo spionaggio - Dansai75 : #GrandHotel Ecco un colpo di scena: il ritrovamento del corpo esanime della madre di Diego Murquía (vera identità:… - Vito_Cipolla : RT @fdiviterbo: Quindici punti, dall’economia all’ambiente, dall’Atlantismo alle riforme, al presidenzialismo, dal fisco ai giovani, dal Po… - ilSalvagenteit : Il passaporto per animali è un documento indispensabile per far viaggiare gli animali da compagnia all’interno dei… -