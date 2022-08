E voi diventereste (anche) azionisti dell’azienda per cui lavorate

il_rover : @UCuriososaurus Letteralmente la promessa di Satana: 'Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri o… -

Corriere della Sera

Il Pd però come può restare in un governo con il fianco sinistro completamente scopertonontroppo dominanti "Ma noi non abbiamo mai fatto quello che hanno fatto loro, né il Pd che ...Il Pd però come può restare in un governo con il fianco sinistro completamente scopertonontroppo dominanti "Ma noi non abbiamo mai fatto quello che hanno fatto loro, né il Pd che ... Tajani: «Una crisi folle. Si deve continuare ma senza Conte» Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie, per il trattamento di dati personali. Puoi esprimere il tuo consenso o gestire le ...