Dybala, obiettivo quota 100: intanto si è già preso la Roma (Di venerdì 12 agosto 2022) La Roma è già innamorata di Paulo Dybala, l’argentino ci ha messo poco ad entrare nei cuori dei tifosi e punta già il primo obiettivo La Roma è già innamorata di Paulo Dybala, l’argentino ci ha messo poco ad entrare nei cuori dei tifosi e punta già il primo obiettivo. Come scritto dal Corriere dello Sport, la Joya è ferma a 98 gol in campionato e vuole raggiungere i 100 con i giallorossi. Non vede l’ora di iniziare e nello scacchiere di Mourinho è già fondamentale. Contro la Salernitana partirà dal primo minuto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Laè già innamorata di Paulo, l’argentino ci ha messo poco ad entrare nei cuori dei tifosi e punta già il primoLaè già innamorata di Paulo, l’argentino ci ha messo poco ad entrare nei cuori dei tifosi e punta già il primo. Come scritto dal Corriere dello Sport, la Joya è ferma a 98 gol in campionato e vuole raggiungere i 100 con i giallorossi. Non vede l’ora di iniziare e nello scacchiere di Mourinho è già fondamentale. Contro la Salernitana partirà dal primo minuto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : #Dybala al centro della #Roma, l'obiettivo è subito quota 100 ?? - tifoso_perfetto : @MattBest__ @PalloneBucato Va be ma allora tu sembri piu pessimista che obiettivo. La Roma quest anno ha Dybala e B… - FabrizioCossu : Ma quando i siti e i giornali dicono ‘sfuma’ un altro obiettivo per la Roma. Ad esempio Guedes, capiscono che se co… - zazoomblog : Serie A: per Lukaku e Immobile è obiettivo 20 gol in quota Dybala punta la doppia cifra - #Serie #Lukaku #Immobile… - LALAZIOMIA : Serie A: per Lukaku e Immobile è obiettivo 20 gol, in quota Dybala punta la doppia cifra -