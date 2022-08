Due italiani trovati morti in hotel a New York: mistero sulle cause. Ecco chi sono le vittime (Di venerdì 12 agosto 2022) Erano a New York per lavoro, ma è proprio lì, nella Grande Mela, che loro sono stati trovati senza vita in una stanza della casa che avevano affittato. vittime due ragazzi italiani di 39 e 48 anni, originari di Rovigo, soci in affari nel settore dell’arredamento. Chi sono gli italiani trovati morti a New York I ragazzi italiani, Luca Nogaris e Alessio Picelli, sono stati trovati ieri senza vita in una casa a New York. Loro che, stando alle prime informazioni, si trovavano in America per motivi di lavoro. Ancora non è chiaro cosa sia successo e spetterà alla Polizia, intervenuta sul posto, fare chiarezza sulle cause del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 agosto 2022) Erano a Newper lavoro, ma è proprio lì, nella Grande Mela, che lorostatisenza vita in una stanza della casa che avevano affittato.due ragazzidi 39 e 48 anni, originari di Rovigo, soci in affari nel settore dell’arredamento. Chiglia NewI ragazzi, Luca Nogaris e Alessio Picelli,statiieri senza vita in una casa a New. Loro che, stando alle prime informazioni, si trovavano in America per motivi di lavoro. Ancora non è chiaro cosa sia successo e spetterà alla Polizia, intervenuta sul posto, fare chiarezzadel ...

Agenzia_Ansa : Due italiani sono stati trovati morti in un albergo di New York. I due, di 38 e 48 anni, sono originari di Rovigo.… - Linkiesta : I draghiani sono la risposta esatta al bipopulismo italiano I draghiani contro il #bipopulismo hanno la possibilit… - LaVeritaWeb : Nessuna commemorazione per i dieci italiani innocenti uccisi da due bombe piazzate nel capoluogo lombardo l’8 agost… - itrichi : @PamelaHofbauer @DonatellaTronz1 @Agenzia_Ansa ellamiseria, quanta foga, chissà cosa mai avrò detto oddio !! che ma… - pary1977 : RT @mariotoscana196: Ho ascoltato atterrito Berlusconi sul presidenzialismo.. Non contenti di avere mandato via DRAGHI, L'italiano più stim… -