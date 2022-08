Dua Lipa, con quel body fa impazzire tutti | Bellissima (Di venerdì 12 agosto 2022) Le immagini di Dua Lipa hanno fatto in men che non si dica il giro del mondo: avete visto il body che ha indossato? Guardate che bellezza. La celebre pop star continua ad incantare il pubblico di tutto il mondo non solo con le canzoni ma anche con il fascino mozzafiato. Avete visto come si L'articolo Dua Lipa, con quel body fa impazzire tutti Bellissima chemusica.it. Leggi su chemusica (Di venerdì 12 agosto 2022) Le immagini di Duahanno fatto in men che non si dica il giro del mondo: avete visto ilche ha indossato? Guardate che bellezza. La celebre pop star continua ad incantare il pubblico di tutto il mondo non solo con le canzoni ma anche con il fascino mozzafiato. Avete visto come si L'articolo Dua, confachemusica.it.

vogue_italia : Dua Lipa e Mahmood, la performance da sogno ?? - flehmaru : te amo zatanna da dua lipa te amo - mspopsiclepete : trovato questo video in cui un fotografo domanda a dua lipa “which side do you prefer?” e lei risponde “I don’t min… - _standxstill_ : i vestiti di dua lipa sono pazzeschi - piietrocanta : RT @airgibbo: Ve la immaginate Dua Lipa che va in bagno e caga due litri di merda -