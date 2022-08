Drogato e senza patente si schianta contro un’utilitaria | arrestato per omicidio

(Di venerdì 12 agosto 2022)il 21enne che giovedì 4 agosto ha causato un incidente mortale lungo la tangenziale autostradale di Messina: guidava in stato di alterazione psicofisico e(gli era stata ritirata). Il ragazzo originario di Catania...

dilio_bianchi : È la sorella di un drogato..... tragicamente morto!....e lei come sciacallaggio senza vergogna cerca di nn fare un… - palermo24h : Messina, incidente mortale in tangenziale provocato da 21enne che guidava grosso SUV Porsche senza patente e dopo e… - peppesava : RT @Ragusanews: Drogato e senza patente causa incidente mortale, arrestato - Ragusanews : Drogato e senza patente causa incidente mortale, arrestato - palermo24h : Drogato e senza patente causa incidente mortale, catanese messo agli arresti a Messina -

Messina - Nella tarda mattinata di ieri, operatori della Sottosezione Autostradale di Messina A - 20 del Compartimento Polizia Stradale di Catania e del Comando Stazione Carabinieri di Giarre hanno ...Messina, 21enne della provincia di Catania indagato per il reato di omicidio stradale Nella tarda mattinata di ieri, operatori della Sottosezione Autostradale di Messina A - 20 del Compartimento ... Drogato, senza patente: chi è il pirata che ha ucciso a Milano l'11enne Mohanad Messina, 21enne della provincia di Catania indagato per il reato di omicidio stradale Nella tarda mattinata di ieri, operatori della Sottosezione Autostradale di Messina A-20 del Compartimento Polizia ...Imbottito di droga, privi di patente e a bordo di un Porsche Suv non assicurato: è stato arrestato il ventunenne che giovedì scorso aveva tampanato un’auto lungo la tangenziale autostradale di Messina ...