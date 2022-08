Dormire in piedi? C’è chi lo ha reso possibile | Alla scoperta di una nuova assurda invenzione (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Giappone è il paese delle innovazioni e delle strane invenzioni, si sa. L’ultima trovata del paese del sol levante è però davvero bizzarra ma forse estremamente utile. L’arredamento da ufficio giapponese non sarà più lo stesso dopo l’avvento della ‘Nap Box’, ovvero la ‘scatola del sonnellino’, che da oggi permetterà di Dormire anche in piedi. La novità è stata introdotta negli uffici giapponesi per permettere ai dipendenti di riposare qualche minuto, se pur in piedi; la mossa serve anche a far aumentare la consapevolezza sull’importanza del riposo e del sonno. L’invenzione ha il nome di Kamin Box, detta anche ‘Nap Box’ ed è stata creata dal fornitore di arredamenti per uffici Itoki, un’azienda con base a Tokyo. La box è nata grazie Alla collaborazione con la Koyoju Plywood ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Giappone è il paese delle innovazioni e delle strane invenzioni, si sa. L’ultima trovata del paese del sol levante è però davvero bizzarra ma forse estremamente utile. L’arredamento da ufficio giapponese non sarà più lo stesso dopo l’avvento della ‘Nap Box’, ovvero la ‘scatola del sonnellino’, che da oggi permetterà dianche in. La novità è stata introdotta negli uffici giapponesi per permettere ai dipendenti di riposare qualche minuto, se pur in; la mossa serve anche a far aumentare la consapevolezza sull’importanza del riposo e del sonno. L’ha il nome di Kamin Box, detta anche ‘Nap Box’ ed è stata creata dal fornitore di arredamenti per uffici Itoki, un’azienda con base a Tokyo. La box è nata graziecollaborazione con la Koyoju Plywood ...

