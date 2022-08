Doping Palomino, tegola Atalanta: positivo anche alle controanalisi (Di venerdì 12 agosto 2022) tegola in casa Atalanta per quanto riguarda il caso Doping Palomino: il difensore è risultato positivo anche alle controanalisi Brutte notizie in casa Atalanta. José Manuel Palomino, risultato positivo al test antiDoping a sorpresa di Nado Italia, ha svolto delle controanalisi che hanno avuto anche in questo caso esito positivo. Le operazioni del campione B prelevato il 5 luglio scorso a Ciserano al difensore dei nerazzurri, ed effettuate ieri nel laboratorio antiDoping di Roma hanno ribadito il risultato delle prime analisi: ovvero Palomino era positivo Clostebol Metabolita. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022)in casaper quanto riguarda il caso: il difensore è risultatoBrutte notizie in casa. José Manuel, risultatoal test antia sorpresa di Nado Italia, ha svolto delleche hanno avutoin questo caso esito. Le operazioni del campione B prelevato il 5 luglio scorso a Ciserano al difensore dei nerazzurri, ed effettuate ieri nel laboratorio antidi Roma hanno ribadito il risultato delle prime analisi: ovveroeraClostebol Metabolita. ...

