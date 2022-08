Doping | Atalanta | Palomino positivo anche alle controanalisi

(Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago. - (Adnkronos) - Il difensore dell'José Luisè risultato. Lo annuncia Nado Italia in una nota. "Le operazioni di analisi del campione B prelevato in data 5.7.2022 a Ciserano all'atleta Josè Luised effettuate in data 11.8.2022 presso il Laboratorio Antidi Roma hanno confermato il risultato ottenuto nelle prime analisi". Il 32enne argentino era risultatoal 'Clostebol Metabolita' in un controllo a sopresa.

Il difensore argentino dell'era risultato positivo al 'Clostebol Metabolita' in un controllo a sorpresa di Nado Italia. Palomino rischia fino a 2 anni di squalifica Ora Palomino rischia ...Il difensore dell', lo scorso 26 luglio, era stato sospeso in via cautelare per la positività "alla sostanza Clostebol Metabolita" rilevata durante un controllo disposto da Nado Italia. Oggi ...Roma, 12 ago. – (Adnkronos) – Il difensore dell’Atalanta José Luis Palomino è risultato positivo anche alle controanalisi. Lo annuncia Nado Italia in una nota. “Le operazioni di analisi del campione B ...Le controanalisi confermano la positività al doping di José Luis Palomino. Secondo quanto reso noto da Nado Italia "le operazioni di analisi del campione B prelevato in data 5 luglio 2022 a Ciserano a ...