Donald Trump si difende dalle ricostruzioni sulla perquisizione a Mar-a-Lago: «La questione delle armi nucleari è una fake news» (Di venerdì 12 agosto 2022) Non si esaurisce la polemica attorno alla perquisizione della villa di Donald Trump a Mar-a-Lago. Ora l'ex presidente attacca il Washington Post definendo una "bufala" la notizia diffusa poche ore fa dal quotidiano secondo cui i documenti top secret ricercati dall'Fbi, e si presume trafugati dal tycoon, fossero relativi alle armi nucleari. «La questione delle armi nucleari è una bufala», ha scritto sul suo social media Truth l'ex presidente, paragonando la storia all'indagine sul Russiagate, i due impeachment e l'indagine Mueller. Poi, cambiando idea rispetto alle sue dichiarazioni precedenti, si è anche detto favorevole alla pubblicazione «immediata» del mandato, che ieri era stata richiesta dal procuratore generale ...

