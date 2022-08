Donald Trump indagato per spionaggio (Di venerdì 12 agosto 2022) L'ex presidente americano, Donald Trump, è indagato per spionaggio da parte dell'Fbi. E' quanto si legge nel mandato per la perquisizione a Mar - a - Lago, la residenza privata di Trump in Florida. L'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) L'ex presidente americano,, èperda parte dell'Fbi. E' quanto si legge nel mandato per la perquisizione a Mar - a - Lago, la residenza privata diin Florida. L'...

Agenzia_Ansa : Documenti sulle armi nucleari e altre informazioni sensibili sulla sicurezza degli Stati Uniti e non solo. Se fosse… - pietroraffa : == L'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è indagato dall'FBI per spionaggio e intralcio alla giustizia. I… - Agenzia_Ansa : E' stato desecretato il mandato di perquisizione dell'Fbi della residenza di Donald Trump in Florida. La lettura de… - Secchicandi2 : RT @dottorbarbieri: ?????? Donald Trump è indagato dall’FBI per spionaggio ed intralcio alla giustizia. - BertassoClaudio : RT @pietroraffa: == L'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è indagato dall'FBI per spionaggio e intralcio alla giustizia. I sovran… -