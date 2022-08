Donald Trump indagato per spionaggio, “in casa in Florida aveva 11 faldoni di documenti top secret”. La replica: “Erano tutti declassificati” (Di venerdì 12 agosto 2022) Donald Trump è indagato per spionaggio. Le indiscrezioni di stampa sono state confermate dal mandato di perquisizione dell’Fbi della sua residenza in Florida, dopo che lo stesso è stato desecretato dal tribunale. L’ex presidente è indagato per tre reati. Il primo riferibile all’Espionage Act, la legge anti spionaggio, che punisce l’illecito possesso di informazioni relative alla difesa che potrebbero danneggiare gli Stati Uniti o beneficiare un Paese straniero; distruzione o occultamento di documenti per ostruire un’indagine governativa o un procedimento amministrativo; illecita rimozione di documenti governativi. Nessuna di queste leggi viene chiamata in causa nei procedimenti penali quando il materiale in questione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022)per. Le indiscrezioni di stampa sono state confermate dal mandato di perquisizione dell’Fbi della sua residenza in, dopo che lo stesso è stato deato dal tribunale. L’ex presidente èper tre reati. Il primo riferibile all’Espionage Act, la legge anti, che punisce l’illecito possesso di informazioni relative alla difesa che potrebbero danneggiare gli Stati Uniti o beneficiare un Paese straniero; distruzione o occultamento diper ostruire un’indagine governativa o un procedimento amministrativo; illecita rimozione digovernativi. Nessuna di queste leggi viene chiamata in causa nei procedimenti penali quando il materiale in questione ...

