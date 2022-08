Donald Trump indagato dall'Fbi per spionaggio (Di venerdì 12 agosto 2022) Un golpista mancato, pericoloso che ha usato la Casa Bianca come se fosse una depandance della sua azienda e si era arrogato il diritto di portarsi a casa documenti classificati. Donald Trump è ... Leggi su globalist (Di venerdì 12 agosto 2022) Un golpista mancato, pericoloso che ha usato la Casa Bianca come se fosse una depandance della sua azienda e si era arrogato il diritto di portarsi a casa documenti classificati.è ...

pietroraffa : == L'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è indagato dall'FBI per spionaggio e intralcio alla giustizia. I… - Agenzia_Ansa : Documenti sulle armi nucleari e altre informazioni sensibili sulla sicurezza degli Stati Uniti e non solo. Se fosse… - Agenzia_Ansa : E' stato desecretato il mandato di perquisizione dell'Fbi della residenza di Donald Trump in Florida. La lettura de… - albertmistral : @anthony51483709 Quindi Putin è una talpa di Donald Trump e non viceversa. #cieravamosbagliati - Sartorix67 : RT @pietroraffa: == L'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è indagato dall'FBI per spionaggio e intralcio alla giustizia. I sovran… -