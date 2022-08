Domino’s pizza chiude, da L’Antica pizzeria Da Michele a 50Kalò: gara di solidarietà per assumere i dipendenti. Dopo appello Pecoraro Scanio (Di venerdì 12 agosto 2022) In poche ore hanno aderito all’appello lanciato ieri da Alfonso Pecoraro Scanio, promotore del riconoscimento #pizzaUnesco e già ministro, per aiutare gli ex dipendenti di Domino’s pizza fallita in Italia. Hanno messo a disposizione i propri contatti per possibili colloqui la rete delle 24 pizzerie “Da Michele“, l’associazione Verace pizza Napoletana che conta 962 pizzerie associate, i pizzaiuoli Ciro Salvo di 50Kalò e Guglielmo Vuolo, i 40 locali di FedeGroup di Milano, la rete di Rossopomodoro, le pizzerie Corona di Bellinzona, Lentini’s pizza di Torino e tanti altri. “Per noi la solidarietà è importante come la difesa della tradizione e professionalità. Ecco perché ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 agosto 2022) In poche ore hanno aderito all’lanciato ieri da Alfonso, promotore del riconoscimento #Unesco e già ministro, per aiutare gli exdifallita in Italia. Hanno messo a disposizione i propri contatti per possibili colloqui la rete delle 24 pizzerie “Da“, l’associazione VeraceNapoletana che conta 962 pizzerie associate, iiuoli Ciro Salvo die Guglielmo Vuolo, i 40 locali di FedeGroup di Milano, la rete di Rossopomodoro, le pizzerie Corona di Bellinzona, Lentini’sdi Torino e tanti altri. “Per noi laè importante come la difesa della tradizione e professionalità. Ecco perché ...

