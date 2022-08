Domenica 11 settembre Pisa ospita 67esima edizione della Regata Antiche Repubbliche Marinare (Di venerdì 12 agosto 2022) A un mese esatto dall’evento è iniziata la campagna di informazione della 67^ edizione della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, la manifestazione di rievocazione storica, nata sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica. In alcuni punti della città, infatti, sono stati collocati i totem di promozione, in alcuni casi accompagnati dalla riproduzione del galeone Pisano per invitare turisti e Pisani a scattarsi una foto ricordo da socializzare con la scritta #RegataRepubblicheMarinare2022. Sarà poi possibile collegarsi tramite un QRCode a un indirizzo web per partecipare a un gioco che con semplici domande invita alla scoperta delle ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 12 agosto 2022) A un mese esatto dall’evento è iniziata la campagna di informazione67^delle, la manifestazione di rievocazione storica, nata sotto l’alto patronato del PresidenteRepubblica. In alcuni punticittà, infatti, sono stati collocati i totem di promozione, in alcuni casi accompagnati dalla riproduzione del galeoneno per invitare turisti eni a scattarsi una foto ricordo da socializzare con la scritta #2022. Sarà poi possibile collegarsi tramite un QRCode a un indirizzo web per partecipare a un gioco che con semplici domande invita alla scoperta delle ...

