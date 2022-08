Distrutto dalle fiamme lo yacht di un imprenditore napoletano: era il primo viaggio (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato Distrutto dalle fiamme lo yacht Aria SF, 45 metri di lunghezza, alla fonda a Cala Saona sulla costa ovest di Formentera alle Baleari. L’imbarcazione di proprietà di Paolo Scudieri, a capo del gruppo Adler, stava compiendo il suo primo viaggio. A bordo nove passeggeri e sette membri dell’equipaggio, tutti illesi. Aria SF aveva lasciato i cantieri dell’italiana ISA yachts appena un mese fa e avrebbe dovuto debuttare al Cannes yacht Festival in settembre, scrive il sito specialistico Superyacht Times. Aveva a bordo una piscina, cinque camere da letto e una palestra. Si ignorano le cause dell’incendio. Secondo i media spagnoli, il primo allarme è scattato verso le 17 di giovedì. I ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ statoloAria SF, 45 metri di lunghezza, alla fonda a Cala Saona sulla costa ovest di Formentera alle Baleari. L’imbarcazione di proprietà di Paolo Scudieri, a capo del gruppo Adler, stava compiendo il suo. A bordo nove passeggeri e sette membri dell’equipaggio, tutti illesi. Aria SF aveva lasciato i cantieri dell’italiana ISAs appena un mese fa e avrebbe dovuto debuttare al CannesFestival in settembre, scrive il sito specialistico SuperTimes. Aveva a bordo una piscina, cinque camere da letto e una palestra. Si ignorano le cause dell’incendio. Secondo i media spagnoli, ilallarme è scattato verso le 17 di giovedì. I ...

anteprima24 : ** Distrutto dalle fiamme lo #Yacht di un imprenditore napoletano: era il primo viaggio ** - NapoliToday : #Cronaca Distrutto dalle fiamme super yacht: è di un imprenditore napoletano - BornToBeCrypto : @drsmoda2 Io non vivo più in Italia, ma non vedo l'ora di votare. Vorrei che tutti gli italiani che sono delusi dal… - TRlBVNVS_PLEBIS : Marija Zacharova ha ricordato che nella 2WW sono morti 25 milioni di sovietici, un numero doppio è rimasto ferito,… - StampaSavona : Albenga, il racconto dei volontari nel bosco distrutto dalle fiamme -