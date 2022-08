Diletta Leotta ha un nuovo fidanzato? Ecco chi è Giacomo Cavalli: sui social le prime foto della vacanza insieme (Di venerdì 12 agosto 2022) Diletta Leotta è stata risucchiata nel grande calderone del gossip estivo. La conduttrice, 30 anni, ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae insieme a colui che, secondo i pettegolezzi, sarebbe il suo fidanzato da alcuni mesi, Giacomo Cavalli. I due sono in vacanza in Puglia in compagnia di alcuni amici, tra cui Elodie. Dopo essere stata paparazzata diverse volte dal settimanale Chi, prima in montagna e poi a Milano, Leotta ha deciso di uscire allo scoperto, affidando a uno scatto di gruppo la sua prima apparizione con il compagno: nel post, infatti, è ritratta sorridente accanto a lui. Giacomo Cavalli, 28 anni, è un atleta di successo, figlio del velista Beppe Cavalli. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022)è stata risucchiata nel grande calderone del gossip estivo. La conduttrice, 30 anni, ha pubblicato su Instagram unache la ritraea colui che, secondo i pettegolezzi, sarebbe il suoda alcuni mesi,. I due sono inin Puglia in compagnia di alcuni amici, tra cui Elodie. Dopo essere stata paparazzata diverse volte dal settimanale Chi, prima in montagna e poi a Milano,ha deciso di uscire allo scoperto, affidando a uno scatto di gruppo la sua prima apparizione con il compagno: nel post, infatti, è ritratta sorridente accanto a lui., 28 anni, è un atleta di successo, figlio del velista Beppe. ...

