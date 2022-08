Di Lorenzo nuovo capitano del Napoli: il gesto per ringraziare i compagni (Di venerdì 12 agosto 2022) Giovanni Di Lorenzo è il nuovo capitano del Napoli. Il terzino destro ha ereditato la fascia del club azzurro dopo gli addii di Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly. A sorpresa, quando tutti si aspettavano Zielinski o Mario Rui con la fascia al braccio, lo spogliatoio ha eletto l’ex Empoli a nuovo “condottiero” azzurro. Merito della sua leadership e della sua personalità che ha sempre mostrato con forza all’interno dello spogliatoio. Di Lorenzo Napoli (Getty Images)Di Lorenzo porta il Napoli a cena: il motivo Ieri sera Giovanni Di Lorenzo ha chiamato a raccolta tutto il “suo” Napoli. Ha invitato tutta la squadra a cena per ringraziarli della fiducia riposta in lui ma anche per ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 12 agosto 2022) Giovanni Diè ildel. Il terzino destro ha ereditato la fascia del club azzurro dopo gli addii diInsigne e Kalidou Koulibaly. A sorpresa, quando tutti si aspettavano Zielinski o Mario Rui con la fascia al braccio, lo spogliatoio ha eletto l’ex Empoli a“condottiero” azzurro. Merito della sua leadership e della sua personalità che ha sempre mostrato con forza all’interno dello spogliatoio. Di(Getty Images)Diporta ila cena: il motivo Ieri sera Giovanni Diha chiamato a raccolta tutto il “suo”. Ha invitato tutta la squadra a cena per ringraziarli della fiducia riposta in lui ma anche per ...

