Di Fusco | “Garella un signore del calcio Ricordo quell’episodio al San Paolo con Ferrara”

(Di venerdì 12 agosto 2022) Raffaele Diex portiere del Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Goal per parlare anche della morte di Claudio. “Oggi è un giorno molto, molto triste. Se ne va uno dei pochi signori del. Un giocatore che è riuscito a vincere uno scudetto col Napoli e con il Verona. Lui ha inventato la parata di piede, che oggi si insegna nelle scuole. Lui ha adattato il suo fisico per quello che gli serviva e questo non è affatto semplice“. Raffaele Diricorda anche un aneddoto su, che si è spento oggi 12 agosto 2022 a 67 anni: “Lui era uno che tendeva ad ingrassare, così il tecnico mi diceva di farlo correre un po’ a fine allenamento. Ma dopo un po’ gli dissi: “Claudio mettiti un po’ a dieta, altrimenti io divento pelle e ossa“. Questa cosa ci divertiva ...